كاتب صحفي: إنهاء أزمة فلسطين يتطلب رعاة أقوياء على مستوى المسئولية

قال الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، إن الخروج من أزمة فلسطين لا بد له من رعاة أقوياء على مستوى المسئولية للقضية الفلسطينية، أو لمحادثات الدولتين.

وأضاف الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه تم خروج انتقادات لبايدن أو الإدارة الأمريكية عموما فى التحدث عن حل الدولتين لـ40 أو 50 عاما دون إتخاذ أى إجراء على الإطلاق.

وأوضح الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، أنه لم يكن هناك أى خطوات جادة فيما يتعلق بحل الدولتين ولا حتى على المدي القصير والطويل، أو خطوات تتحدث عن كيفية التخطيط لهذا الأمر.