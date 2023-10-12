مسؤول إسرائيلي: إيران أعطت الضوء الأخضر للمقاومة الفلسطينية للهجوم على تل أبيب

قال مسؤول إسرائيلي لشبكة “ سي إن إن” اليوم الخميس، إن إيران أعطت الضوء الأخضر للمقاومة الفلسطينية لشن هجوم السبت.

واتهم إيران أيضا، أنها قدمت التمويل والتدريب للمقاومة الفلسطينية.

وقالت وكالة “أ ف ب”، إن الولايات المتحدة تدعو شركاءها لاستخدام نفوذهم لدى المقاومة وحزب الله وإيران لوقف التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين: إن غض أمريكا وبعض دول أوروبا النظر عن جرائم إسرائيل ووضع المقاومة بموقع المتهم أمر مرفوض.

وأعربت الخارجية الإيرانية عن أملها في أن تشهد إجراءات من العالم الإسلامي لدعم الشعب الفلسطيني أمام الجرائم الإسرائيلية.

وأكدت أن أي عمل إسرائيلي أحمق ضد إيران سيقابله رد مدمر.