أحمد حسن يكشف عن مفاجأة من اتحاد جدة لـ أحمد حجازي| شاهد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف اللاعب أحمد حجازي من البقاء في اتحاد جدة.

وكتب عبر فيسبوك: “اتحاد جدة يبلغ أحمد حجازي ببقائه مع الفريق في الفترة المقبلة وقيده مرة أخرى ورفضهم بشكل نهائي لفكرة رحيله”.

أكد تقرير صحفي، أن نادي اتحاد جدة السعودي يسابق الزمن لتجهيز المدافع المصري أحمد حجازي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها في شهر ديسمير المقبل بمدينة جدة السعودية.

ويستهل اتحاد جدة مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي، على أن يلتقي الفائز منهما مع الأهلي في ربع النهائي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن البرتغالي نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة، يجهز البرتغالي جوتا فيليبي، والمصري أحمد حجازي، من أجل الاستعانة بخدماتهما في كأس العالم للأندية.