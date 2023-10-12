سقوط تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة الدراجات النارية والسيارات ببنى سويف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتى أمن (بنى سويف- الشرقية) من ضبط (4 عناصر إجرامية "أحدهم عميل سىء النية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة ببا بمحافظة بنى سويف) لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية" والتصرف فيها بالبيع للعميل سىء النية.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد 21 واقعة وأرشدوا عن المسروقات.

كما تم ضبط (4 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية والآخران عميلان سيىء النية" - مقيمون بمحافظة الشرقية) لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة بإستخدام المفتاح المصطنع لفتح السيارات" والتصرف فيها بالبيع للعميلان سيىء النية.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد 3 وقائع بدائرة قسمى شرطة "فاقوس، أول الفيوم"، وأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.