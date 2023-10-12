مديرية العمل ببورسعيد تسلم 20 عقد عمل لـ شباب من ذوي الهمم

سلمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد 20 عقد عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة ، وتوفير فرص عمل لهم ، فى شركة سي ار اس جارمنت دنيم للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً في إطار خطة التفتيش علي جميع المنشآت وتنفيذ أحكام القانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال الأجهزة التابعة للمديرية.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لرعاية وحماية وتشغيل الأشخاص ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم لدمجهم فى سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم والمشاركة فى عمليات التنمية .

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية ، انه تم تنظيم فعاليات تسليم عقود العمل والتوقيع عليها من خلال المديرية ، وكذلك إستمارة 1 تأمينات ، مع مراعاة أن الوظائف المتاحة تتناسب مع الاشخاص ذوي الهمم والحالة الصحية لكل منهم ، لدمجهم في سوق العمل من خلال توجيههم و ارشادهم لتلك الفرص ومتابعتهم من خلال اجهزة التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل بعد استلامهم لتلك الفرص .

واكد إستمرار المديرية فى توفير مزيد من فرص العمل بتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى وتوفير الرعاية والحماية اللازمة لهم داخل أماكن العمل شارك في اللقاء، لمياء بعيلة مديرة إدارة الرعاية، وامل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد ، ورانيا ماهر مديرة إدارة مركز الشباك الواحد،ووسام الهلالي مديرة إدارة بحوث العمالة..ومن المفتشين : رشا عكاشة ، نهي يوسف ، نهي رمضان ، مروة علي.

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