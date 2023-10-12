مشيدون بالإنجازات.. عمال مصر تجتمع على دعم السيسي في انتخابات الرئاسة| فيديو وصور

اجتمع حشود من عمال مصر، في مؤتمر عمالي موسع لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم الخميس، في الصالة المغطاة بنادي مدينة نصر بالقاهرة.

وشهدت فعاليات الحفل حشود الآلاف وهتافات باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي “بنحبك يا ريس”، ورفع أعلام مصر، وذلك دعماً للرئيس في استكمال المسيرة.

وأكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، أنهم كاتحاد للعمال قاموا بعمل مناشدة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة واستكمال المسيرة والعطاء، ‏وقال: “بعد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي يجب أن نشكره على ذلك وعلى هذه الاستجابة، ‏وعلينا أن نتخيل للحظة كم التخبط والأوضاع التي سيدخل فيها البلد إذا لم يترشح السيسي”.

وذكر أن أهم تلك الإنجازات الأمن والأمان الذى تعيشه البلاد الآن، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة وشبكة الطرق والمرافق وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية، وإعلان منظمة الصحة العالمية، عن أن مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سي في عهد الرئيس السيسي.

وطالب جبران، عمال مصر بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد تمارس فيه الديمقراطية، وبلد يسعى للاستقرار، والنهوض اقتصاديا، والكل يقف صفا واحدا لخدمة الوطن والمجتمع المصرى.

يأتي ذلك المؤتمر ضمن حملات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لدعم ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

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