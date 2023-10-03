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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الرئيس السيسي حمل على عاتقه مسئولية كبيرة بإعلان الترشح للرئاسة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتصر لإرادة الشعب المصري العظيم عندما أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية للمره الثالثة، معتبرة إعلان الرئيس في هذا التوقيت ضرورة غاية في الأهمية من أجل مصر والمصريين .

وقالت نيفين حمدي في بيان، اليوم، إن مطالبة وتأييد ودعم المصريين جميعاً للرئيس السيسي لخوض غمار الرئاسية ليكون رئيسا لمصر حتي عام 2030 بمثابة رسالة واضحة وقوية للعالم أجمع، مفادها أن شعب مصر العظيم معك وبكل قوة لمواجهة التحديات والصعاب والأزمات وايضا رساله من أجل الحفاظ على الإنجازات التي تحققت علي مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة ، فضلا عن استكمال الإنجازات التي تحققت في عهده والتي وضعت الدولة في مسارها الصحيح ومكانتها وعوده ريادتها علي المستوي العالمي والافريقي.

وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية الجديدة تحتاج إلي قائد مثل الرئيس السيسي ليعبر بالوطن والمواطن الي الجمهورية الجديدة التي يحلم بها المصريون جميعا ، لافته إلي أن فترة حكم الرئيس السيسي الأولي والثانية شهدت طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات، فضلا عن استكمال مسيرة التنمية والبناء من اجل بناء الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على مقدرات الوطن ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، بالإضافة إلي تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية واحداث نهضة تنموية شاملة أشاد لها العالم أجمع.

وتابعت نائبة حماة الوطن، أن الرئيس السيسي حمل علي عاتقه مسؤولية كبيرة عندما أعلن ولبي نداء المصريين في  يونيو 2013، من أجل محاربة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة والحفاظ علي مقدرات الوطن والحافظ علي الأمن القومي للبلاد ،  مرورا بالانتخابات الرئاسية الأولي والثانية ، لتأتي استجابه وإعلان الرئيس للترشح للرئاسة لفتره رئاسية جديدة من أجل مستقبل أفضل للمصريين.

وجددت النائبة نيفين حمدي تأييدها ودعمها الكامل والمستمر لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية الجديدة ، والتي تأتي من قناعتها وما شهدته من إنجازات بمثابة إعجاز حقيقي علي أرض الواقع لم تشهده البلاد من قبل في فتره زمنيه قليله ، من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة مجلس النواب حزب حماة الوطن

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