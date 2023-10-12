لن أقبل بهذا الوضع.. ماجواير يهدد بمغادرة مانشستر يونايتد

أكد هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد، أن لن يقبل باستمراره على دكة بدلاء الشياطين لفترة طويلة.

وقال ماجواير في تصريحات لصحيفة "ذا صن": "لن أجلس هنا طوال حياتي وألعب مرة واحدة في الشهر، إذا استمر الأمر، فأنا متأكد من أنني والنادي سنجلس ونتحدث حول الأمور".

وأضاف: "لكنني أركز بشكل كامل على القتال لمحاولة استعادة مكاني في مانشستر يونايتد".

وتابع: "سجلي تحت قيادة المدرب تين هاج يتحدث عن نفسه، لم أبدأ العديد من المباريات كما أحب، لكن نسبة فوزي عندما لعبت مرتفعة بشكل يبعث على السخرية".

وختم: "بالطبع يمكنني التحسن، سأواصل العمل الجاد والضغط، أنا متأكد من أنه ستكون هناك فرص قادمة".