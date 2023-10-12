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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز سقارة يحتفل بتخريج الدورة التدريبية للعاملين بالشبكة الوطنية للطوارئ

خريجي الدورات التدريبية
خريجي الدورات التدريبية بمركز سقارة

عقدت وزارة التنمية المحلية (مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة) بالتعاون مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الدورة التدريبية التأهيلية الرابعة والخامسة والسادسة للعناصر الحكومية العاملة بمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في عدد من المحافظات.

شملت المحافظات: بنى سويف - قنا- أسوان  - شمال  سيناء - الوادى الجديد- الاسكندرية -البحيرة -سوهاج -اسيوط -كفر الشيخ -المنيا - الشرقية -دمياط - الاسماعيلية، بالإضافة إلى العاملين بوزراة التنمية المحلية والمخطط انضمامهم إلى مركز سيطرة الوزارة الجارى الانتهاء منه بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتصبح تلك العناصر مؤهلة ومدربة على التعامل بسرعة ودقة مع كافة أنواع الأحداث المختلفة بما ينعكس بشكل إيجابى على الخدمات المقدمة للمواطنين .

وخلال الدورة التدريبية تم تدريس أسلوب عمل مراكز سيطرة الشبكة الوطنية طبقاً للمنفذ عالميا وشرح الامكانيات والخدمات المختلفة التي تقدمها الشبكة واستعداد وسرعة استجابة أجهزة الدولة والوصول إلى التمكن اللحظى والتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة والسيطرة عليها وإنهاؤها خلال مدد زمنية قصيرة طبقاً للمعمول به عالمياً .

يأتى ذلك تمهيداً لتعميم الشبكة وإستكمال إنشاء وتجهيز مراكز السيطرة الموحدة بالمحافظات وتجهيز غرف العمليات التخصصية المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والخدمات العامة وتجهيز عناصر الأطقم الميدانية بمعدات وأجهزة الشبكة وتلقى البلاغات بأنواعها المختلفة .


وبلغت نسبة نجاح الدورة 100% حيث تميز الدارسين بالمشاركة الفعالة فى جميع فعاليات الدورة ، حضر فاعليات حفل تخرج الدورة اللواء عمرو فاروق عبد المجيد رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، العقيد أحمد الغريب المشرف علي مشروع مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ الثابتة والمتحركة بالمحافظات والمهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للتدريب والبنية المعلوماتية وعدد من المسئولين بوزارة التنمية المحلية .

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مركز التنمية المحلية الدورة التدريبية الشبكة الوطنية للطوارئ

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