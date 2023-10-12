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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشباب المصري: نثمن جهود القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية

مجلس الشباب المصرى
مجلس الشباب المصرى

أشاد مجلس الشباب المصري بدور الدولة المصرية في الأزمة الفلسطينية، وأنه يسعى من خلال أعضاءه بالخارج لإظهار جهود مصر في نزع فتيل الأزمة وحث مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المدنيين.

وأشاد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري  "عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" ، بدور مصر البارز في الأزمة الفلسطينية الحالية من حيث محاولة التهدئة ورسائل الحث على ضبط النفس من أجل وأد الدم في الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن إعلان وزارة الخارجية اليوم، بفتح مطار العريش لاستقبال المساعدات اللازمة لارسالها لغزة، وحث المواطنين وكل من تهمه القضية الفلسطينية بسرعة ارسال المساعدات اللازمة لأهالي فلسطين ، وقبل ذلك توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على دعم الشعب الفلسطيني في مايحدث حالياً من محاولة إبادة جماعية لأصحاب الأرض في ظل تغافل وتجاهل من دول العالم المختلفة.

وأكد ممدوح، أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتجهيز المساعدات اللازمة لأهل فلسطين، قامت منظمات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ومن ضمنها مجلس الشباب المصري بعدة إجراءات على رأسها إعداد قوافل من المساعدات والاعانات ، تجهيزًا لإرسالها إلى مطار العريش، بالإضافة لإطلاق حملة للتبرع من الدم، وخاصة من فئة الشباب التابع للمجلس وعشرات الآلاف من المتطوعين من أعضاء منظمات التحالف، استعدادًا لإرسالها كاسعافات عاجلة لإنقاذ حياة ضحايا الحرب على غزة.

وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى أن دور مجلس الشباب لم ينتهي عند هذا الحد، بل اطلقنا حملة من خلال اعضائنا بالخارج ، لنشر التوعية والتوضيح لدور مصر الذي تبذله حالياً في القضية الفلسطينية وأيضاً على مدار التاريخ بهدف حث مجلس الأمن ودول العالم المختلفة على التدخل لصون السلم ولأمن المواطنين العزل في غزة وفلسطين، وأنه على الجميع السعي للتهدئة وبدء المفاوضات لوقف تلك الحرب الضارية، حتى لا تتفاقم الأمور وخاصة ان اسرائيل الان ترتكب الكثير من جرائم الحرب ضد الفلسطنين في قطاع غزة والتي يجب أن لا يقف العالم مكتوف الأيدي أمام هذه المذبحة الجماعية.

مجلس الشباب المصري الأزمة الفلسطينية مجلس الأمن المدنيين الأراضى الفلسطينية

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