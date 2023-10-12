الموظف صدمها بجملة| الزوجة وقعت مُغمى عليها لحظة استخراج شهادة ميلاد ابنها

عانت شيماء مع زوجها معاناة كبيرة، وعاشا حياة صعبة، وتحملت كثيرًا في سبيل تكوين أسرة خاصة مع عدم قدرتها على الإنجاب في سنوات الزواج الأولى، ما جعلها تتحمل زوجها ولا تشعره بفراغ وساعدته حتى استطاع الوصول إلى أعلى المناصب في وظيفته بشركة المقاولات الخاصة التي يعمل بها، حتى أسس شركة بمفرده..



تحولت الحياة بعد عسر إلى يسر وأصبحت المادة لا تشغل بالهما، وجاءت فرحتهما الكبرى عندما أعلمتها دكتورة النساء والتوليد أنها حامل في شهرها الثاني، وانتظرت بفارغ الصبرحتى يأتي مولودها الجديد إلى الدنيا، لم تشغل بالها بنوع الجنين ولا بالمولود ذاته كان همها الأول والأخير هو محاولة إرضاء زوجها الذي عانى كثيرًا لرغبته في مولود يحمل اسمه..



جاء المولود ذكر وتركت لوالده فرصة تسميته الاسم الذي يرغب فيه، واستغربت انه اسماه مهند على الرغم من أنه كان يحلم بأن ينجب ولدين يُسمي أحدهما على اسم والده المتوفى والآخر على اسم جده، ولكن دهشتها لم تلبث أن تطول حتى أدركت أنه من الممكن أن يكون قد اقتنع بوجهة نظرها بأن تلك الأسماء قديمة وتريد اسم يكون جديد لمولودهما الأول..



بعد الولادة أحست الأم بتعب شديد، وانشغل الأب بعمله ووعدها في اليوم التالي أن يذهب لتسجيل نجله في سجل المواليد، ولكنها تحاملت على نفسها وقررت أن تذهب بنفسها إلى سجل الأحوال المدنية وبعدما سألها الموظف المتواجد هناك عن اسم المولود أجابت والفرحة تملأ وجناتها لأنها ستفاجئ زوجها بأنها استخرجت الشهادة عليها اسم ابنه بجوار اسمه..



وجاءها صوت الموظف يحمل في نبرة صوته إنذار الخطر بعدما كتب على جهاز الحاسب الآلي الذي أمامه اسم الأب قبل أن يكتب اسم الأم ليظهر أن هناك شقيقين يحمل زوجها اسم والدهما الرباعي سقطت شيماء مغشيًا عليها عندما قال لها الموظف مداعبًا: استكفيتوا بالثلاثة ولا محتاجين بنت على 3 أولاد..



التفت الموظفون حولها وقاموا بإفاقتها من الصدمة وعندما حاولوا البحث في حقيبتها عن أي عطر لإفاقتها أو التعرف على هويتها والاتصال بزوجها وجدوا السبب الكارثة التي سقطت على رأس هذه المسكينة عندما علموا أن اسمها غير اسم الام للولدين الآخرين وعندما استفاقت طلبت من الموظف أن يطبع لها 3 شهادات ميلاد وذهبت إلى زوجها الذي لم يُنكر حقيقة زواجه بأخرى..



وتقدمت الزوجة المسكينة بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة أسرة أكتوبروالتي قررت تأجيلها للدور الأول من شهر نوفمبر المقبل، لإعلان الزوج.