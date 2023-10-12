الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو يستقبل السفير المصري لقرب انتهاء مهمته في واجادوجو

استقبل الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو ابراهيم تراورى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي ‏سفير جمهورية مصر العربية لدى بوركينا فاسو، وذلك للتوديع بمناسبة قرب انتهاء مهمته ‏كسفير لمصر فى واجادوجو. ‏

‏هذا، وقد أوضح السفير المصري ان الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث قدم عرضاً شاملاً لما تقدمه مصر من دعم لجمهورية بوركينا فاسو من دورات تدريبية متعددة للكوادر ‏البوركينية فى مختلف المجالات، علاوةً على المنح المقدمة ‏من الجامعات المصرية والازهر الشريف ‏للأشقاء البوركينيين، فضلاً عن الجهد المبذول من أعضاء البعثة الأزهرية ببوركينا لنشر الفكر المعتدل ‏والصورة الصحيحة عن الاسلام ودحض جذور ‏التطرف. وأكد السفير حرص مصر على أمن ‏واستقرار منطقة الساحل، شارحاً الجهود التى بذلتها مصر ولازالت لدعم استقرار دولها. ‏

من جانبه، ثمنّ الرئيس تراوري جهود مصر لدعم بلاده، مضيفاً أن ذلك ليس بجديد على مصر فى ضوء ‏الدور الكبير الذى تلعبه بين أشقائها الأفارقة، ومشدداً على الأهمية البالغة التى توليها بلاده لعلاقاتها ‏الاستراتيجية مع مصر، مضيفاً أن بوركينا فاسو ستتذكر ‏دوماً لمصر وقوفها بجانبها فى أصعب الأوقات. ‏‏وطلب نقل تحياته الى أخيه فخامة السيد رئيس الجمهورية. ‏