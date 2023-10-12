الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو يستقبل السفير المصري لقرب انتهاء مهمته في واجادوجو

استقبل الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو ابراهيم تراورى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي سفير جمهورية مصر العربية لدى بوركينا فاسو، وذلك للتوديع بمناسبة قرب انتهاء مهمته كسفير لمصر فى واجادوجو.
هذا، وقد أوضح السفير المصري ان الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث قدم عرضاً شاملاً لما تقدمه مصر من دعم لجمهورية بوركينا فاسو من دورات تدريبية متعددة للكوادر البوركينية فى مختلف المجالات، علاوةً على المنح المقدمة من الجامعات المصرية والازهر الشريف للأشقاء البوركينيين، فضلاً عن الجهد المبذول من أعضاء البعثة الأزهرية ببوركينا لنشر الفكر المعتدل والصورة الصحيحة عن الاسلام ودحض جذور التطرف. وأكد السفير حرص مصر على أمن واستقرار منطقة الساحل، شارحاً الجهود التى بذلتها مصر ولازالت لدعم استقرار دولها.
من جانبه، ثمنّ الرئيس تراوري جهود مصر لدعم بلاده، مضيفاً أن ذلك ليس بجديد على مصر فى ضوء الدور الكبير الذى تلعبه بين أشقائها الأفارقة، ومشدداً على الأهمية البالغة التى توليها بلاده لعلاقاتها الاستراتيجية مع مصر، مضيفاً أن بوركينا فاسو ستتذكر دوماً لمصر وقوفها بجانبها فى أصعب الأوقات. وطلب نقل تحياته الى أخيه فخامة السيد رئيس الجمهورية.