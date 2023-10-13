الرئيس السيسي: مصر مستعدة لتسخير كل قدراتها للوساطة لحدوث السلام.. ولا بد للشعب الفلسطيني الصمود على أرضه

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، كما شهد عروضا جوية بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار اكتوبر 1973 المجيد .

القضية الفلسطينية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حكم التاريخ والجغرافيا صاغ ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري، مما جعل مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية، مقدمة الدماء والتضحيات، باذلة كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع، مضيفا «حين كانت الحرب كنا مقاتلين وعند السلام كنا له مبادرين، ولم نخذل أمتنا العربية ولن نخذلها أبدا».

وأضاف، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز": «اليوم ونحن في قلب تطورات شديدة الخطورة وسعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ أوسلو، والمبادرة العربية للسلام، ومقررات الشرعية الدولية، إلى تصعيد ينحرف عن هذا المسار وصراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم، صراعات تخل بمبادئ القانون الدولي والإنساني وتخالف مبادئ الأخلاق والأديان».

واجهنا الإرهاب والترويع

قال الرئيس السيسي، إن مصر بجيشها وشعبها يصيغون على مدار عقد كامل صيغة للمستقبل منذ أن انحاز الجيش لإرادة المصريين وواجهوا معًا قوى الشر والظلام التي أرادات أن تطفئ نور الوطن، وكانت إرادة الله أن يظل نور الله باقيًا ليفيض على العالم بالسلام والمحبة.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته، في حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز": «واجهنا الإرهاب والترويع واستعدنا بناء المؤسسات. واجهنا التحديات بالتنمية والبناء، وسنظل نواجه كل التحديات بإصرار وعزيمة وباصطفافنا الوطني، عاقدين العزم أن تظل مصرنا العزيزة في صدر الأمم، وأن ينعم شعبها بحياة كريمة تليق بها وبجيش مصر وشعبها».

لا نترك الأشقاء في فلسطين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية.

وأضاف «السيسي»،، أن هذا موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه بل هو عقيدة كاملة في نفوسنا وضمائرنا، آملين أن تعلو أصوات السلام لتكف صرخات الأطفال وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات، ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير أقصى حماية من المدنيين من الجانبين فورا، والعمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية، وتجنب سياسات العقاب الجماعي والحصار والتجويع والتهجير.

وتابع: «أؤكد عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب لفلسطيني بشكل عاجل، ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد فمن أجل السلام فليعمل العاملون».

جهود مصر للوساطة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه إدراكا منه بأن أي صراع لا يؤول إلى السلام هو عبث لا يعول عليه، فإنني أدعو كل الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم؛ والعودة فورا للمسار التفاوضي تجنبا لحرائق ستشتعل، فلن تترك قاصيا أو دانيا إلا وأحرقته.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته، في حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر مستعدة أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كل الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط.

التحية للشهداء

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحتفل اليوم معا بتخريج جيل جديد من أبناء مصر الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة وعاهدوا الله واهبين أنفسهم للوطن محافظين للوطن على أرضه ومقدرات شعبه، واختاروا ان يكون درع الوطن وسيقه وتسلحوا بالعلم والايمان في الاكاديمية العسكرية العريقة، واوجه لهم كل التهنئة بانضماههم لصفوف القوات المسلحة خير اجناد الأرض، معربا عن التهاني للأسر التى تحصد اليوم ثمار مازرعوه في نفوق الأبناء من قيم ومبادئ.

ووجه «السيسي» ، التحية لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم ليظل هذا الوطن باقيا وتظل كرامته مصنونه ورايته عاليه بين الأمم.