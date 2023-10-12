السيسي: مصر مستعدة لتسخير كل قدراتها للوساطة لحدوث السلام دون قيد أو شرط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك أطراف تحاول الحيد بالقضية الفلسطينية عن مبادئ السلام وتهدف إلى تصعيد وصراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم، مؤكدا أن مصر مستعدة لتسخير كل قدراتها للوساطة لحدوث السلام دون قيد أو شرط.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، أن كل صراع لا يهدف للسلام هو عبث لا يعول عليه، لافتا إلى أن مصر قادرة على تأمين نفسها وكافية.

وطالب الرئيس السيسي بإخراج المدنيين والأطفال من دوائر الصراع الغاشم والجلوس على مائدة المفاوضات، مشيرا إلى أن خطورة ما يحدث في غزة كبيرة لأنها تعني تصفية القضية.