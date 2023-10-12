الرئيس للمصريين : مصر ستظل صامدة بكم.. وقدرتنا على تأمين أنفسنا كبيرة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري، قائلا: «مصر ستظل صامدة بكم.. وقدرتنا على تأمين أنفسنا كبيرة جدا.. اوعوا حد يزين لكم او يفتنكم.. كفاية خراب الدول الأخرى».

وقال الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023،: إن الأمم تصمد بشعبها وقيادتها وعلينا الانتباه للتحديات الحالية بالمنطقة.

مصر قادرة على تأمين نفسها

وأضاف الرئيس السيسي : «مصر هتفضل باقية صامدة قادرة بكم أنتم ومحدش هيستطيع المساس بمصر إلا من خلالكم، ومصر قادرة على تأمين نفسها، لكن شعبها كمان مسئول معانا على حفظ مصر».