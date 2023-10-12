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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس للمصريين : مصر ستظل صامدة بكم.. وقدرتنا على تأمين أنفسنا كبيرة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري، قائلا: «مصر ستظل صامدة بكم.. وقدرتنا على تأمين أنفسنا كبيرة جدا.. اوعوا حد يزين لكم او يفتنكم.. كفاية خراب الدول الأخرى».

وقال الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023،: إن الأمم تصمد بشعبها وقيادتها وعلينا الانتباه للتحديات الحالية بالمنطقة.

مصر قادرة على تأمين نفسها

وأضاف الرئيس السيسي : «مصر هتفضل باقية صامدة قادرة بكم أنتم ومحدش هيستطيع المساس بمصر إلا من خلالكم، ومصر قادرة على تأمين نفسها، لكن شعبها كمان مسئول معانا على حفظ مصر».

السيسي الشعب المصري الكليات العسكرية مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي

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