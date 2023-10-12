الرئيس السيسي: هناك أطراف تحاول الحيد بالقضية الفلسطينية عن مبادئ السلام وتهدف للتصعيد

حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغوا ميثاق الشرف العربي وجعل مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغوا ميثاق الشرف العربي وجعل مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية.

وأضاف الرئيس السيسي: «أوجه لكم كل التهنئة بانضمامكم إلى القوات المسلحة المصرية خير أجناد الأرض، وأوجه تحية لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن».

هناك أطراف تحاول الحيد بالقضية الفلسطينية عن مبادئ السلام

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هناك أطراف تحاول الحيد بالقضية الفلسطينية عن مبادئ السلام وتهدف إلى تصعيد وصراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم، مضيفا أن كل صراع لا يهدف للسلام هو عبث لا يعول عليه.

وطالب الرئيس السيسي بإخراج المدنيين والأطفال من دوائر الصراع الغاشم والجلوس على مائدة المفاوضات، مشيرا إلى أن مصر مستعدة لتسخير كل قدراتها للوساطة لحدوث السلام دون قيد أو شرط.