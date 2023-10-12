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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: سعي مصر للسلام يحتم عليها عدم ترك الأشقاء الفلسطينيين

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن سعى مصر للسلام يحتم عليها عدم ترك الأشقاء الفلسطينيين والمحافظة على مقدراتهم وتأمين حصولهم على الحقوق الشرعية.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، إلى توفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فورا والعمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية وتجنب سياسات العقاب الجماعي والحصار والتجويع والتهجير.

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السيسي: مصر ستظل باقية صامدة بكم.. ولا أحد يستطيع المساس بها|فيديو

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الرئيس السيسي: هناك أطراف تحاول الحيد بالقضية الفلسطينية عن مبادئ السلام وتهدف للتصعيد

الصراع العسكري

وأكد الرئيس السيسي، ضرورة عدم تحميل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، الذي يستوجب تيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني. 

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