السيسي: سعي مصر للسلام يحتم عليها عدم ترك الأشقاء الفلسطينيين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن سعى مصر للسلام يحتم عليها عدم ترك الأشقاء الفلسطينيين والمحافظة على مقدراتهم وتأمين حصولهم على الحقوق الشرعية.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، إلى توفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فورا والعمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية وتجنب سياسات العقاب الجماعي والحصار والتجويع والتهجير.

الصراع العسكري

وأكد الرئيس السيسي، ضرورة عدم تحميل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، الذي يستوجب تيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني.