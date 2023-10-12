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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي يقلد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري.. فيديو

السيسى يقلد أوائل
السيسى يقلد أوائل خريجى الكليات العسكرية نوط الواجب العسكري

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية.

وقلد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري.

وكان العميد ياسر وهبة  وجه رسالة خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية.

وأضاف ياسر وهبة قائلا:" سيادة الرئيس هل لي أن أطلب طلبا، بأن تتجول بعينيك داخل أرض طابور الكلية الحربية لـ تقر عينك بشبابك الواعدين لتطمئن ويطمئن من خلالك شعبنا، فا والله لا يليق ابدا بأمة لديها شباب يسر الناظرين مثل هؤلاء الشباب أن تقلق على مستقبلها".

شامخي الرؤوس موحدين الصفوف


وتابع العميد ياسر وهبة: اصطف الآن خريجو الأكاديمية والكليات العسكرية شامخي الرؤوس موحدين الصفوف ولسان حال كل منهم يقول لكى يا مصر وحدنا الصفوف وبماء النيل ذهبنا الحروف، امة تسبق الدهر وجودا وشبابا علم النخل الوقوف.

وأكمل العميد ياسر وهبة: اشهدى يا مصر اليوم جيلا شامخ الرأس يسر الناظرين، كل فردا بينهم يعدل جيشا، فانظرى يا مصر ماذا تأمرين، سننير الليل من عينيك صبحا دائم الإشراق يهدي الحائرين، مصركم يومها نصرا وغدها فى أمان الله خير الحافظين، أن مصر التى تلقيت وعدا بكتاب الله ادخلوها آمنين، قد كفاني بأن تكونى بلادى كي اديها افتخارا على العالمين. 

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