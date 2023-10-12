السيسي يشهد تسليم وتسلم القيادة بين طلبة الكليات العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسليم القيادة من الدفعات المتخرجة للدفعات المستمرة في الكليات العسكرية، أثناء حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية، وسط تصفيق حار من أهالي الطلبة المتواجدين.

السيسي يشهد حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر، حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية يصاحبها عروض جوية وعسكرية تاريخية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).