الرئيس السيسي: لم يكن لمصر تطلعات بتجاوز حدودها أو الطمع في أرض الآخرين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تبذل جهدا كبيرا لاحتواء التصعيد المتواجد، مضيفا: "نحاول أن نصل لوقف الاقتتال والتخفيف على الشعب الفلسطيني وفي قطاع غزة و اتصالاتنا لا تنتهي".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في حفل تخرج طلاب الأكاديمية العسكرية، :" إحنا حريصين دائما على أننا لا نتطلع خارج حدودنا وحدودنا المتواجدة لمصر هي الحدود القائمة ولم يكن لمصر تطلعات لتجاوز هذه الحدود او الطمع في أرض أو حدود الآخرين ".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية يصاحبها عروض جوية وعسكرية تاريخية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر.

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).