الصحة الفلسطينية: الرئيس السيسي وضع النقاط على الحروف.. أنتم الدعم والسند

وجهت الدكتورة الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث فى مصر”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر” إن الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم وضع النقاط على الحروف، معقبة: "انتم الدعم والسند".

قائمة احتياجات

ووجه وزيرة الصحة الفلسطينية الشكر للحكومة المصرية ووزارة الصحة، لافتة إلى أنها أرسلت قائمة باحتياجات القطاع الصحي في غزة الذى أكد على توفيرها وإرسالها حال السماح بذلك.

وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية من انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة، وقرب انقطاع الكهرباء عن المستشفيات خلال ساعات.