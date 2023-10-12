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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أستاذ أمراض صدرية: تطعيمات الفيروسات التنفسية مهمة في فصل الخريف

صدى البلد

مع اختلاف درجات الحرارة والانتقال إلى فصل الخريف تحدث تقلبات جوية ويتغير المناخ من شديد الحرارة إلى مناخ بارد، وهذا بالطبع يؤثر على الإنسان حيث تنتشر الأمراض والفيروسات والأوبئة.


أكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية، ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن فصل الخريف ينتشر به فيروس الانفلونزا وفيروس كورونا وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي، وينتشر السعال الديكي وهو عبارة عن كحة لها رنين مثل صياح الديك، ومنتشرة عند الأطفال، وجميع الفيروسات التي تم ذكرها لها تطعيمات متوافرة في مصر.


وأشار إلى أنه حتى السعال الديكي له تطعيم يؤخذ مع الحصبة في سن الطفولة لأنه مرض يتعب الصدر، وأي عدوى فيروسية تؤثر على الجهاز التنفسي من الممكن أن تقلب إلى فيروس كورونا في النهاية وتؤذي الجهاز التنفسي.


وشدد أيمن السيد سالم على ضرورة اخذ التطعيمات الموسمية في فصل الخريف، لافتاً إلى أن جميع اللقاحات المضادة للفيروسات التنفسية متوافرة فيما عدا الفيروس المخلوي متوافر فقط في امريكا وليس متوافر بمصر لأرتفاع ثمنه، كما ان التوصيات الطبية به حتى الان انه لا يتم اعطاؤه لجميع الفئات العمرية فقط يتم اعطاؤه للأطفال المبسترين حديثي الولادة.


وأوصى أيمن سالم بعدم التواجد في الاماكن المزدحمة او التي ليس بها تهوية جيدة، لأنه بمجرد تواجد مريض واحد بها من الممكن ان يعدي مئات المرضى الآخرين وبالأخص مرضى الصدر فهم الأكثر تضرراً في هذا المناخ.

  طرق الوقاية 

 يجب تجنب الاماكن المزدحمة وشرب السوائل بإستمرار مع تناول الطعام الصحي والخضروات والفاكهه من اجل رفع جهاز المناعة، واحرص على النظافة الشخصية، وعند الاضطرار للدخول في الاماكن المزدحمة يجب تغطية الانف والفم بإستمرار وارتداء الكمامة.


واختتم أيمن سالم انه في حالة ظهور أعراض من ارتفاع في درجات الحرارة والسعال المستمر وصعوبة التنفس والصداع وغيرها من الاعراض المتعارف عليها يجب على الفور استشارة الطبيب المختص لتجنب تفاقم الأعراض.

التطعيمات التطعيم الأنفلونزا الدكتور أيمن سالم الفيروس المخلوي الفيروسات التنفسية فيروس الإنفلونزا فيروس الجهاز التنفسي المخلوي

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