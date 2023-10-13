مقطع فيديو لسيدة تقوم بكسر بلاط الحمام لسبب غير متوقع .. شاهد

أثار مقطع فيديو تداوله على نطاق واسع على تطبيق تويتر وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل لسيدة قد سيطرعليها الهوس بشأن وجود بعض أعمال السحر الأسود بمنزلها، وذلك لدرجة أنها قامت بتكسير المنزل لتصل إلى السحر حتى أسفل بلاط الحمام.

على الجنب الآخر وفقا لمقطع الفيديو المتناقل، قد ظهر مجموعة من العمال وهو يقومون بتكسير أرضية الحمام وذلك بحثًا عن سحر، وهي تقوم بمراقبتهم متأثرة بحديث أحد الدجالين عن تعرضها للسحر.

وقد ظهرت السيدة وهي تتحدث إلى أحد أفراد أسرتها “والله أني مطلعته وبحطه في عيون اللي سحرلنا”.

ووقد انتقد عدد كبير من المتابعين ما تقوم به السيدة، فهي ضحية لعملية نصب من الدجالين، وأن الهوس بوجود أعمال السحر قد سيطر عليها.