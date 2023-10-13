وحش بين الشجيرات .. مقطع فيديو يثير الجدل لركاب قطار

أثار مقطع فيديو لركاب قطار أثناء رحلة بالقطارمن دورانجو إلى سيلفرتون، الكثير من الجدل فقد ادعى أحد الركاب أنهم قد شاهدوا وحش أسطوري، يقوم بالسير عبر الشجيرات وذلك على جبل كولورادو.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية قد أكدت الراكبة شانون باركر من شايان وزوجها ستيتسون تايلر، أنهما قد شاهدا مخلوق بيج فوت المشعر وهو يقوم بالسير على الشجيرات، بينما كان كل منهما ينظران من القطار وذلك بحثًا عن حيوانات الآيل.

قد رأى راكب آخر ويدعى براندون رد فعل كلا من الزوجين وقد قرر سحب هاتفه لتسجيل تلك الوحش الأسطوري، قائلا : "المخلوق المراوغ دائمًا بيج فوت و المعروف أيضًا باسم ساسكواتش، ووفقا لبعض التقارير لبعض الاختبارات الجينية والتي أكدت أن بيج فوت كان أحد أقارب الإنسان والذي نشأ منذ حوالي 15000 عام.