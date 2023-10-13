تحويلات مرورية لرفع كمرات خرسانية أعلى كوبرى محمد علي فهمى بالقاهرة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ أعمال رفع الكمرات أكلى كوبرى محمد على فهمى أعلى كوبرى المشير طنطاوى بالقاهرة .

الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لكوبرى محمد على فهمى فى الإتجاهين لتركز الأوناش والمعدات الخاصة برفع الكمرات الخرسانية مع تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة أثناء رفع الكمرات على النحو التالى :-

▪ القادم من محور عمر سليمان إتجاه ميدان الواحة يسلك يميناً محور المشير وإستكمال السير حتى محور سميرة موسى.

▪ مطلع كوبرى محمد على فهمى من المشير الإتجاه القادم من مناطق مدينة نصر إستكمال السير بمحور المشير ومنه إلى محور سميرة موسى.

▪ إستقطاع مسافة (12 متر) تقريباً بمحور المشير طنطاوى المتجه لمناطق مدينة نصر والإستبقاء على مسافة (9 متر) تقريباً لمرور حركة المركبات.

▪ إستقطاع مسافة (12 متر) تقريباً بمحور المشير طنطاوى المتجه لمناطق القاهرة الجديدة والإستبقاء على مسافة (16,5 متر) تقريباً لمرور حركة المركبات.

▪ على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً فقط لمدة يومان إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 13/10/2023 بدايةً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.