جيش الاحتلال ومستوطنون ينهون حياة 6 فلسطينيين بالضفة والقدس

قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية والقدس الشرقية الخميس، ستة فلسطينيين، أربعة منهم، بينهم امرأة، استشهدوا بنيران جيش الاحتلال، والاثنان الباقيان وهما أب وابنه قتلهما مستوطنون إسرائيليون بالرصاص، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إنّ شابين استشهدا ليل الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في قريتين تقعان في شمال الضفة الغربية المحتلة هما جيوس الواقعة قرب طولكرم والنبي إلياس القريبة من قلقيلية.

وأوضحت الوزارة أنّ الضحيتين هما ماجد سليم (17 عاماً) وقد قتل "برصاص الاحتلال" في قرية جيوس، وسامر رضوان (22 عاماً) وقد قتله الجيش الإسرائيلي في قرية النبي إلياس.

كما استشهد شاب فلسطيني ثالث برصاص القوات الإسرائيلية بعد أن أطلق النار على مركز للشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية.

واستشهدت فلسطينية مساء الخميس، وأصيب زوجها وابنها وهم داخل مركبتهم برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز عسكري بالقرب من بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية، وفق الوزارة.

وقالت الوزارة "استشهدت المواطنة رندة عبدالله عبد العزيز عجاج (37 عاماً) برصاص الاحتلال قرب بلدة سلواد" وأصيب زوجها وابنها.

وظهر الخميس، استشهد أب فلسطيني وابنه برصاص أطلقه مستوطنون إسرائيليون على جنازة أربعة فلسطينيين قرب قرية الساوية جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بينما قتلت سيدة برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وأفادت الوزارة في بيان عن "استشهاد إبراهيم أحمد محمود وادي (62 عاماً) ونجله أحمد (25 عاما) برصاص مستوطنين قرب بلدة قصرة".

وكان الرجل ونجله يشاركان في جنازة أربعة فلسطينيين قتلوا مساء الأربعاء، برصاص مستوطنين هاجموا قرية قصرة قرب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة.

