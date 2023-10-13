مدير المرصد المصري: إسرائيل تدمر قطاع غزة بالكامل والضحايا أطفال ونساء ومدنيين.. فيديو

قال محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إسرائيل تريد أن تقضي على البنية التحتية للفصائل الفلسطينية وحماس.

وأضاف محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إن سي"، على قناة "دي ام سي"،: "إسرائيل في الواقع تدمر قطاع غزة بالكامل والضحايا من الأطفال والنساء والمدنين وتستهدف المستشفيات والمدارس وهناك حصار كامل لقطاع غرة".

وأشار مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،: "اسرائيل قطعت عن قطاع غزة الكهرباء والوقود والغذاء"، مضيفا: "التحذير المصري هو ان استمرار العدوان الاسرائيلي بهذا الشكل قد ينتج عنه عدم استقرار في منطقة الشرق الاوسط".