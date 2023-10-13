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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبحث ملف غزة .. وزير خارجية إيران يصل لبنان

أرشيفية
أرشيفية

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء الخميس إلى مطار بيروت قادماً من بغداد، وكان في استقباله ممثلون عن حركتي حماس والجهاد، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

واستقبل عبد اللهيان بمطار رفيق الحريري الدولي النائب أيوب حميد ممثلاً عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائبين إبراهيم الموسوي وأمين شري، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي، وسفير إيران لدى لبنان مجتبى أماني، وممثل "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي وممثل حركة" الجهاد الإسلامي" إحسان عطايا.

وكان عبد اللهيان قد أكد في وقت سابق، أن استمرار الجرائم بحق الفلسطينيين سيلقى رداً من "بقية المحاور" وستكون إسرائيل مسؤولة عنه.

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وأضاف أن تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين وقطع المياه والكهرباء يعتبر جريمة حرب.

من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الخميس، إنه يشعر بقلق شديد بسبب اندلاع أعمال عنف على الحدود مع إسرائيل في الأيام القليلة الماضية، وإن بيروت ستتقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي.

واندلعت أعمال عنف على طول الحدود، هي الأكثر دموية بين حزب الله وإسرائيل منذ حرب عام 2006، بعد أن هاجمت حركة "حماس" إسرائيل مطلع الأسبوع، ردت عليه إسرائيل بحملة قصف على غزة.

 

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