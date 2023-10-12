جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لعملية برية في قطاع غزة

أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي جاهز لعملية برية في قطاع غزة وينتظر الموافقة السياسية.

وأوضحت القناة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد للبقاء في غزة لأشهر والهدف هو نزع سلاح القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الولايات المتحدة أخبرت إسرائيل بالتفرغ للعدوان على قطاع غزة، بينما يراقب الجيش الأمريكي، حزب الله.

وأوضح معلق الشؤون العسكرية في القناة 13 الإسرائيلية ألون بن ديفيد، أن "الأمريكيين قالوا للإسرائيليين اتركوا لبنان، نحن هنا، أنتم ركزوا على غزة، ونحن نمنحكم الدعم، ونحن نهتم بحزب الله".

يأتي ذلك تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس إلى تل أبيب، ولقائه بعدد من المسئولين على رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.