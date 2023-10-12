وزير الدفاع الأمريكي يتوجه إلى إسرائيل الجمعة للقاء نتنياهو

يعتزم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، زيارة إسرائيل، الجمعة، ليلتقي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤول دفاعي أمريكي.

وقال المسؤول إن زيارة وزير الدفاع الأمريكي تأتي في أعقاب زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لإسرائيل، وستتضمن أيضا اجتماعات مع مسؤولي الدفاع وحكومة الطوارئ الإسرائيلية، بحسب ما أوردته وكالة "معا" الفلسطينية.

وذكر أوستن في وقت سابق من اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تقدم إمدادات طارئة من الأسلحة إلى إسرائيل بنشاط، مشيرا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، إلى التزام الولايات المتحدة بتسريع إرسال قدرات الدفاع الجوي والذخائر التي تطلبها إسرائيل.

ويعاني قطاع غزة منذ السبت الماضي جراء القصف الإسرائيلي، إلى جانب قطع سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات عن القطاع، ما أسفر عن أزمة إنسانية مروعة حيث بات القطاع في ظلام دامس، وتعطلت المستشفيات وتحولت إلى مقابر جماعية.

وجاء التعسف الإسرائيلي ردا على العملية التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال والمسماة بـ"طوفان الأقصى" والتي قتل خلالها 1300 شخص.