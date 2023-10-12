تفاقم الوضع في إسرائيل.. منظمة التجارة العالمية تحذر من كارثة كبيرة

قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، إنها تأمل في إمكانية إنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” سريعا، محذرة من أنه سيكون له “تأثير كبير” على تدفقات التجارة العالمية الضعيفة بالفعل إذا اتسع نطاقه في جميع أنحاء المنطقة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت أوكونجو إيويالا، الموجودة في المغرب لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، إن “العنف في الشرق الأوسط يمكن أن يزيد من العوامل التي تخنق نمو التجارة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وسوق العقارات الصينية المتوترة والحرب الروسية في أوكرانيا”.

وأضافت: “نأمل أن ينتهي هذا قريبا وأن يتم احتواؤه.. خوفنا الأكبر هو إذا اتسع نطاقه، لأن ذلك سيكون له تأثير كبير حقا على التجارة.. الجميع على قشر البيض ويأملون في الأفضل”.

وقالت أوكونجو إيويالا إن عدم اليقين العالمي يحد بالفعل من نمو التجارة، لكن ذلك سيتفاقم بسبب اندلاع الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وأوضحت رئيسة منظمة التجارة العالمية، أن “هناك عدم يقين بشأن ما إذا كان هذا سينتشر بشكل أكبر إلى المنطقة بأكملها، الأمر الذي قد يؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي العالمي… نأمل أن ينتهي الأمر لأنه يخلق حالة من عدم اليقين”.

خفض توقعات نمو التجارة

وخفضت منظمة التجارة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية هذا العام إلى النصف، مشيرة إلى استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني والحرب في أوكرانيا.

وقالت المنظمة إن “حجم تجارة البضائع سيرتفع بنسبة 0.8% فقط في عام 2023، مقارنة مع تقديراتها في أبريل البالغة 1.7%”.

وبالنسبة لعام 2024، قالت منظمة التجارة العالمية، إن نمو تجارة السلع سيبلغ 3.3%، وهي توقعات دون تغيير تقريبًا عن تقديراتها في أبريل البالغة 3.2%.