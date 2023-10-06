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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منظمة التجارة العالمية تخفض توقعات النمو لعام 2023 وسط تباطؤ التصنيع العالمي

صدى البلد

خفضت منظمة التجارة العالمية من توقعاتها لنمو تجارة البضائع العالمية في عام 2023 وذلك استنادا إلى أراء الاقتصاديين بالمنظمة ووسط ما وصفته بالركود المستمر الذي بدأ في الربع الرابع من عام 2022.


وتوقعت المنظمة - في تقرير أصدرته  بجنيف - أن ينمو حجم تجارة البضائع العالمية بنسبة 0.8% هذا العام أي أقل من نصف الزيادة المتوقعة في أبريل البالغة 1.7% بينما يظل النمو المتوقع بنسبة 3.3% لعام 2024 دون تغيير تقريبا عن التقدير السابق.


كما توقعت المنظمة في تقريرها أيضا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم الحقيقي بنسبة 2.6% بأسعار صرف السوق في عام 2023 وبنسبة 2.5% في عام 2024 ، مشيرة إلى أن التجارة العالمية والإنتاج تباطأ بشكل مفاجئ في الربع الرابع من عام 2022 حيث ظهرت آثار التضخم المستمر والسياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى.


ونوه التقرير بأنه وجراء حيلولة أسواق العقارات المتوترة بالصين دون حدوث انتعاش أقوى بعد وباء كورونا وإلى جانب العواقب التي خلفتها الحرب في أوكرانيا كذلك، فان هذه التطورات ألقت بظلالها على آفاق التجارة، موضحة أنه أن التباطؤ التجاري يبدو واسع النطاق إذ يشمل عددا كبيرا من البلدان ومجموعة واسعة من السلع.


وذكر التقرير أنه من المتوقع أن ينتعش نمو التجارة في العام المقبل مصحوبا بنمو بطيئ ولكن مستقر في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أنه ينبغي للقطاعات الأكثر حساسية لدورات الأعمال أن تستقر وتنتعش مع اعتدال التضخم وبدء أسعار الفائدة في الانخفاض لكنه لفت في ذات الوقت إلى أن علامات بدأت تظهر على تجزئة سلسلة التوريد الأمر الذي قد يهدد التوقعات الإيجابية نسبيا لعام 2024.


وقال تقرير منظمة التجارة العالمية إنه وعلى سبيل المثال فقد انخفضت حصة السلع الوسيطة في التجارة العالمية - وهو مؤشر لنشاط سلسلة التوريد العالمية - إلى 48.5% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بمتوسط 51.0% خلال السنوات الثلاث السابقة ، كما انخفضت أيضا حصة الشركاء الثنائيين الآسيويين في تجارة الولايات المتحدة بقطع الغيار والملحقات ــ وهي مجموعة فرعية رئيسية من المدخلات الوسيطة ــ إلى 38% في النصف الأول من عام 2023 بانخفاض من 43% بنفس الفترة من عام 2022 .


من جانبه، أعربت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزى اوكونجو ايويالا ، في التقرير عن القلق من التباطؤ المتوقع بالتجارة لعام 2023 بسبب الآثار السلبية على مستويات معيشة المواطنين بجميع أنحاء العالم، وقالت إن التجزئة الاقتصادية العالمية لن تؤدى إلا إلى تفاقم هذه التحديات وهو ما سيؤدى لتفاقم المشكلة .


وأكدت أن منظمة التجارة العالمية لفتت إلى أن توقعاتها لا تغطي تجارة الخدمات التجارية العالمية وأوضحت أنه مع ذلك فان البيانات الأولية تظهر أن النمو في هذا القطاع قد يكون معتدلا بعد الانتعاش القوى في العام الماضي في النقل والسفر.


وقالت إن تجارة الخدمات التجارية العالمية قد ارتفعت بنسبة 9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بارتفاع بنسبة 19% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022.

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