الخارجية الأمريكية: القيادة المصرية تتخذ المناسب تجاه الأحداث بين إسرائيل وغزة

علق المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج على الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر.



وأكد سامويل ويربيرج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث فى مصر”، المذاع عبر قناة “إم بى سى مصر” أن زيارة أنتوني بلينكن إلى مصر تستهدف بحث تطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية.

حزن شديد

وأوضح المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن هناك حزنا شديدا على كل المدنيين الذين سقطوا من الطرفين، لافتا إلى أنه يتم البحث مع الجانب المصري إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة والإفراج عن الأسرى.



وأضاف المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن القيادة السياسية المصرية تتخذ القرارات المناسبة لها.

وعلق المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج على ما يتم إشاعته بشأن مطالبة بعض القادة في إسرائيل أهالي غزة بالمغادرة تجاه مصر، قائلا: "لا الولايات المتحدة أو إسرائيل، أو أى دولة أخرى تستطيع فرض مثل هذا الأمر أو غيره على مصر".