الخارجية الأمريكية: إسرائيل وواشنطن لا تستطيعان تهجير أهالي غزة إلى مصر

علق المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج على ما يتم إشاعتة بشأن مطالبة بعض القادة في إسرائيل أهالى غزة بالمغادرة تجاه مصر.

وأكد سامويل ويربيرج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث فى مصر”، المذاع عبر قناة “إم بى سى مصر” قائلا:" لا الولايات المتحدة أو إسرائيل، أو أى دولة أخرى تستطيع فرض مثل هذا الأمر أو غيره على مصر".

القيادة السياسية المصرية



وأضاف المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن القيادة السياسية المصرية تتخذ القرارات المناسبة لها.

وأشار سامويل ويربيرج إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تناقش مع الحكومة المصرية، سبل الإفراج عن الأسرى لدى حماس وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.