مستشار الرئيس الفلسطيني: ما يحدث في غزة حرب إبادة تشنها إسرائيل

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن ما يحدث في قطاع غزة والأراضي المحتلة كلها، حرب إبادة تشنها إسرائيل.

وقال الهباش في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”: " ما يجري هو عدوان إسرائيلي من جانب واحد وحرب إبادة تشنها إسرائيل من طرف واحد، لأنه لا يمكن مقارنة القوة العسكرية الإسرائيلية بمقدرات الشعب الفلسطيني التي هي بالكاد تصل إلى درجة البساطة.

وأكد أن موقف الفلسطينيين متطابق تمامًا مع الموقف العربي الذي عبر عنه أيضًا بشكل واضح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع محمود الهباش:" الفلسطينيون يريدون أن يروْا نهاية للاحتلال الإسرائيلي من داخل الأراضي المحتلة".