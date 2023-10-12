هشام الحلبي: رسالة الرئيس السيسي أكدت دعم القضية الفلسطينية

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن منطقة الشرق الأوسط في أسوأ حالتها خلال هذه الفترة.

وقال هشام الحلبي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن ما يحدث في غزة يخالف القوانين الدولية، مؤكدا أن رسالة الرئيس السيسي أكدت دعم القضية الفلسطينية.

تفريغ للقضية الفلسطينية

وتابع مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن رسالة الرئيس السيسي، رفضت خطط تفريغ غزة، باعتباره تفريغا للقضية الفلسطينية.