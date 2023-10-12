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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لم نخذل أمتنا .. الرئيس : مصر في صدارة الدفاع عن الوطن العربي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغوا ميثاق الشرف العربي في ضمير مصر، مما جعل مصر في صدارة الدفاع عن الأمة العربية مقدمة الدماء والتضحيات باذلة كل ما تملك من أجل الحق العربي.

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الرئيس السيسي: هناك أطراف تحاول الحيد بالقضية الفلسطينية عن مبادئ السلام وتهدف للتصعيد

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، بحفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية، كنا مقاتلين وللسلام مبادرين، مؤكدا أنه لم نخذل أمتنا العربية، ولن نخذلها أبدا، ونحن في تطورات شديدة الخطورة. 

 

القانون الدولي والإنساني

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك من يحيد عن مبادرة السلام في القضية الفلسطينية وجرها في صراعات لا منتصر فيها ولا مهزوم، وهي صراعات تخل بمبادئ القانون الدولي والإنساني.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمة العربي الكليات العسكرية السلام القانون الدولي

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