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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلاب بجامعة نورث كارولينا الأمريكية ينظمون تظاهرة داعمة لفلسطين | فيديو

جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة تنظيم طلاب بجامعة ولاية نورث كارولينا الأمريكية، لمظاهرات داعمة لفلسطين ومناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام محلية في الولاية إن طلاب الجامعة نظموًا المظاهرة ردًا على تظاهرة أخرى في جامعة نورث كارولينا داعمة للكيان الصهيوني.

يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أطلق نداءً عاجلاً لحشد نحو 294 مليون دولار لدعم 77 شريكاً في مجال الإغاثة، للاستجابة للاحتياجات الطارئة لمليون ومئتين وستين ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وذكر المكتب، في بيان صدر في وقت متأخر من الخميس، بتوقيت نيويورك، إن النداء يشمل عمل ومتطلبات التمويل لمجتمع العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة أممية و29 منظمة غير حكومية دولية و35 منظمة غير حكومية محلية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

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وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) - التي يشملها النداء - تقوم بدور فريد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ إنها الجهة الرئيسية التي توفر الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية والبنية التحتية للمخيمات، لمليون وخمسمئة ألف لاجئ فلسطيني مسجل في غزة.

وتخدم الأونروا في الضفة الغربية، 1.1 مليون لاجئ فلسطيني وغيرهم من الأشخاص المسجلين لديها. 

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