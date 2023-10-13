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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تحدى السجن 5 سنوات.. ماذا فعل مصطفى محمد في الدوري الفرنسي؟

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أعلن نجم منتخب مصر ونانت الفرنسي مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق، التحدي في الدوري الفرنسي بعد التهديد بالسجن في حال التضامن مع فلسطين.. فما القصة؟

حظر دعم فلسطين في فرنسا

يذكر أن وزير العدل الفرنسي أعلن في مقطع فيديو، أمس الخميس، عن التهديد لأي شخص في فرنسا يتضامن مع الفلسطينين ضد الكيان الصهيوني بالحبس 5 سنوات.

كما قرر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان حظر المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء البلاد، موجها تعليمات بحظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين إلى السلطات المحلية عبر بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الفرنسية.

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وبرر الوزير الفرنسي الحظر بأن من شأن هذه المظاهرات أن تؤدي إلى "الإخلال بالنظام العام" في فرنسا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعمه لإسرائيل ودعاها إلى "رد قوي وعادل" على عملية طوفان الأقصى، وحث الفرنسيين على البقاء متحدين والامتناع عن أي تحركات قد تثير اضطرابات في فرنسا على خلفية المواجهة الحالية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وبالإضافة إلى حظر المظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني، شددت السلطات الفرنسية إجراءات الأمن حول مئات المواقع، بينها مدارس ومعابد يهودية.

ماذا فعل مصطفى محمد؟

رغم ذلك قرر مصطفي محمد التحدي وقام بـ تغيير صورة الحساب الخاص به على إنستجرام لـ دعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

في الوقت ذاته، أعلن الأردني و لاعب مونبيليه الفرنسي “موسى التعمري” التضامن مع المقاومة الفلسطينية والتضامن مع مصطفي محمد واللاعبين العرب.

ونشر التعمري صورة عبر حسابه على إنستجرام، يدعم فيه الفلسطينيين ضد الكيان الصهويني ويضرب بـ عرض الحائط تحذيرات وزير العدل الفرنسي.

مظاهرات فرنسا ضد إسرائيل

ورغم الحظر المعلن، تظاهر أمس الخميس، المئات في ساحة الجمهورية بباريس للتنديد بالقصف الإسرائيلي المستمر على غزة.

وردد المحتجون هتافات بينها "إسرائيل قاتلة" و"ماكرون متواطئ"، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الفرنسي الداعمة للهجوم الإسرائيلي الواسع النطاق على غزة إثر عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها المقاومة الفلسطينية السبت الماضي.

كما رفع المحتجون لافتات كتب على بعضها "إسرائيل مجرمة"، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، واستخدمت قوات الأمن الفرنسية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين.

كما خرجت أمس، مظاهرات في مدن فرنسية أخرى منها ليون ومارسيليا تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وأفادت تقارير باستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

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