مصطفى محمد يحصد جائزة هدف الشهر بالدوري الفرنسي

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، اليوم الخميس، فوز النجم المصري مصطفى محمد، لاعب نانت، بجائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي عن شهر سبتمبر الماضي.

وذكرت رابطة الدوري الفرنسي عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن هدف مصطفى محمد في لوريان هو الأفضل في الدوري الفرنسي الشهر الماضي بنسبة تصويت 47.53%.

وجاء هدف مصطفى محمد من تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى لحارس لوريان.

وسجل مصطفى محمد 5 أهداف بقميص نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، محتلا المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة.

ويستعد مصطفى محمد "حاليا" رفقة منتخب مصر، استعدادا لمواجهة زامبيا الودية، اليوم الخميس، في تمام السابعة مساء، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.