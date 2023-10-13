أحمد المشد: التفريط في الأمانة من صور إفساد الأرض

قال الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأمانة تعرف بأنه ما يجب على الإنسان أداءها والحفاظ عليها، متابعا أن دور الإنسان الحفاظ على الأمانة وردها إلى أهلها

ولفت أحمد المشد، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إلى أن القرآن الكريم جعل الأمانة من أهم صفات المؤمنين، مستشهدا بقول الله عز وجل :"الَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ".



وأشار إلى أن الكلمة والنصيحة والأسرار أمانة، وإفشائهم خيانة وضياع للأمانة.

وشدد على أن التفريط في الأمانة صورة من صور الإفساد في الأرض، مستشهدا بقول رسول الله:"إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة".