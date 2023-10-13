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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة الشيوخ: تدهور الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين يتطلب سرعة تدخل المجتمع المدني

النائب محمد المنزلاوى
النائب محمد المنزلاوى

أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بالقضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسئولين الإيطاليين لدعم الشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين، ومواصلة التطور الإيجابي والدفعة القوية للتعاون الثنائي، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا، والروابط الثقافية العميقة بين الشعبين.

 


كما أشاد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم بما دار خلال هذا اللقاء من مباحثات حول الأوضاع الدولية والإقليمية والتطورات الراهنة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي والتوافق على الخطورة البالغة للموقف وأهمية العمل على وقف التصعيد، وتحقيق التهدئة بين الطرفين حرصاً على استقرار المنطقة، مع تأكيد أن السلام العادل والشامل استناداً إلى حل الدولتين والذى يمثل ضرورة قصوى لاستقرار المنطقة.


وطالب المجتمع الدولي سرعة التحرك واعطاء أكبر اهتمام لتأكيد الرئيس السيسى على أن مصر تبذل مساعيها وتكثّف اتصالاتها لاحتواء الموقف منعاً لتفاقمه ووقف نزيف الدماء وحماية المدنيين ومنع استهدافهم والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني اضافة الى تحذير الرئيس السيسي من العواقب الخطيرة أمنياً وإنسانياً للنزاع الجاري وأهمية الدور الأوروبي والدولي في دعم مسار التهدئة والمفاوضات.


وأعرب المهندس محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى أن هذا اللقاء سيتكون له اثاره الايجابية لدعم العلاقات بين القاهرة وروما فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.


تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل الجاري لدعم الإنتاج الغذائي والتعاون الصناعي المشترك، فضلاً عن استغلال الفرص المتاحة في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، كما تم تثمين الاستثمارات المتنامية التي تقوم بها الشركات الإيطالية في مصر.

 

محمد المنزلاوي لجنة الصناعة والتجارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبد الفتاح السيسي السيسي

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