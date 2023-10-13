خيبة أمل عميقة للاحتلال.. تعليق جديد من الصين يشعل غضب تل أبيب

أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، عن قلقها العميق للغاية بشأن التصعيد المحتمل للصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية.



ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج وينبين، بهذه التعليقات في إحاطة صحفية منتظمة ردا على سؤال يتعلق بالأمم المتحدة، قائلا إن إسرائيل أبلغتها بأن 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع.



وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، تحذيرا عاجلا لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.

وقبل قليل، أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن "خيبة أملها العميقة" في مكالمة مع المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط بسبب عدم إدانة الصين لهجوم حماس.



وجاء في بيان نقلته وكالة رويترز: "أعرب السفير عن خيبة أمل إسرائيل العميقة من الإعلانات والبيانات الصينية حول الأحداث الأخيرة في الجنوب، حيث لم تكن هناك إدانة واضحة لا لبس فيها للمذبحة الرهيبة التي ارتكبتها حركة حماس ضد المدنيين الأبرياء واختطاف العشرات منهم في غزة".



وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل أنها كانت تتوقع أن ترى "إدانة أقوى" لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من الصين، وهي دولة تعتبرها صديقها.



وقال يوفال واكس، وهو مسؤول كبير في السفارة الإسرائيلية في بكين، اليوم الأحد، في تصريح صحفي: "عندما يتم إنهاء حياة الناس في الشوارع، فهذا ليس الوقت المناسب للدعوة إلى حل الدولتين".