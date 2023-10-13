غرفة منتجات الأخشاب تكرم مصنعي الأثاث المشاركين بمعرض تراثنا

كرم طارق حبشي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات و علاء نصر عضو مجلس الإدارة و المشرف علي مشاركة الغرفة بالمعرض عددا من مصنعي الأثاث المشاركين بمعرض تراثنا في دورته الرابعة 2023 ، في جناح غرفة صناعة منتجات الأخشاب و الأثاث ، و ذلك لتميزهم في تصنيع قطع أثاث والمشاركة بها في معرض تراثنا 2023.

وبحسب بيان غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث اليوم، تم منح العارضين المشاركين شهادات تقدير، مع تحفيزهم لتعلم كل ما هو جديد في سوق الاثاث المصري، وتقديم كامل الدعم من الغرفة.

رفة صناعة الأخشاب تشارك في معرض تراثنا



يذكر أن الغرفة تشارك في معرض تراثنا في دورته الرابعة بجناح تم تصميمه ليناسب فعاليات المعرض الذى يضم قطع أثاث وديكور ل ٨ مصنعين من محافظات القاهرة، دمياط، قنا القليوبية ، الاسكندرية ، وذلك على مساحة 24 مترا، وقد قامت الغرفة بدفع كافة تكاليف المعرض، ويأتي ذلك في إطار دعم تشجيع الغرفة لشباب الصناع وتعريف السوق المصري بمنتجاتهم الرائعة، وأيضا تعريف الصناع على كيفية تسويق منتجاتهم.