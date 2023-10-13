توافد قيادات حزب الشعب الجمهوري استعدادا لتقديم حازم عمر أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

توافد قيادات ونواب وشباب حزب الشعب الجمهوري على مقر الحزب استعدادا للتوجه للهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم اوراق الترشح الخاصة بالمهندس حازم عمر المرشح لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.

وأعلن المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى والمرشح الرئاسى المحتمل، موعد توجهه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه.

وقال “عمر” فى تصريحات له: إنه سيتوجه الي الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري وذلك في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

تزكية 44 نائبًا من أعضاء مجلس النواب

وحصل حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، عن حزب الشعب الجمهوري، على تزكية 44 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، وذلك لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.