عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامنا مع الفلسطينيين.. توافد المصريين للتبرع بالدم في أسيوط.. فيديو وصور

اقبال على التبرع
اقبال على التبرع بالدم للاشقاء في فلسطين

شهدت حملة التحالف الوطني الأهلي للعمل التنموي إقبالا كبيرا من المواطنين بمحافظة أسيوط للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين .

وقال يسري رمضان، منسق جمعية الأورمان بمحافظة أسيوط، إن الحملة التي أطلقها التحالف الوطني الأهلي للعمل التنموي بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، وجهزت عدد 2 نقطة تمركز للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين ،منها تمركز بميدان أم البطل بشارع الجمهورية، وتمركز أمام ديوان عام المحافظة.

أستاذ علوم سياسية: الهجرة الجماعية في فلسطين لم تحدث قبل تواجد العصابات اليهودية

الرئيس السيسي: مصر مستعدة لتسخير كل قدراتها للوساطة لحدوث السلام.. ولا بد للشعب الفلسطيني الصمود على أرضه

وأضافت دعاء مصطفى، مسئول ميداني بجمعية صناع الحياة بمحافظة أسيوط، أنه يتم أولا أخذ البيانات من المتبرع ،وبعد ذلك الكشف الطبي عليه من أمراض الضغط والأمراض المزمنة ، وأخذ عينة الدم داخل القربة الطبية التي يتم فحصها من تحليل للأمراض خاصة ، فيرس سي والزهري ،ثم أخذ الدم من المتبرع وتجميعه من خلال بنك الدم ووزارة الصحة .

كانت مصر قد دعت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

06ce2fca-926f-482f-9d5f-5fd053ce38a1
06ce2fca-926f-482f-9d5f-5fd053ce38a1
167c3551-9cae-40cd-926e-e9347bad990b
167c3551-9cae-40cd-926e-e9347bad990b
6013fba7-ed26-40cf-ac38-be5d597f6a09
6013fba7-ed26-40cf-ac38-be5d597f6a09
682092e6-2d96-48a4-beab-4e9866794626
682092e6-2d96-48a4-beab-4e9866794626
a7de94cf-243b-4962-8bcd-f48f7539df90
a7de94cf-243b-4962-8bcd-f48f7539df90
a9f57f25-d0b5-4e1d-86fb-874166d1c487
a9f57f25-d0b5-4e1d-86fb-874166d1c487
cf027c77-8222-4cdb-877f-7b603646a5ac
cf027c77-8222-4cdb-877f-7b603646a5ac
d849d975-470d-470b-a0ed-4ed1a8668d69
d849d975-470d-470b-a0ed-4ed1a8668d69
أسيوط أخبار أسيوط التبرع بالدم اخبار التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني فلسطين أبناء الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

الطاهري يعلن انقطاع الاتصال بطاقم القاهرة الإخبارية بغزة ويحمل الاحتلال المسؤولية

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

المصلون في الجامع الأزهر يهتفون عقب صلاة الجمعة: بالروح بالدم نفديك يا أقصى

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

عاجل.. أنباء عن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية فوق قطاع غزة.. فيديو

لا نخشاكم وسنحاربكم.. حزب الله يوجه تحذيرات خطيرة إلى أمريكا وإسرائيل

موضوعات متعلقة

بعد رسالة السيسي .. دول طالبت صمود شعب فلسطين على أرضه |فيديوجراف

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

ترشيحاتنا

سعر جيب رينيجيد 2023 كسر زيرو

نشرة المرأة و الصحة| أول ظهور لزوجة تامر عاشور بعد الزفاف… 5 أبراج مكروهة.. نوع من السرطان ينتقل بالعدوى

رغم إعلان واشنطن دعم إسرائيل عسكريًا.. البيت الأبيض يرفض دعوات تهجير سكان غزة

ألمانيا: محادثات مع مصر والأمم المتحدة حول المناطق الأمنة في غزة

عاجل.. قتال عنيف بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في جنين والمستوطنات المحيطة

فلسطين .. كتيبة طولكرم تستهدف معسكر الطيبة العسكري برشاشات كثيفة من الرصاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهب لتصوير انفجار فوجد عائلته أشلاء.. مأساة صحفي فلسطيني بسبب القصف الإسرائيلي

بملابس ملفتة| جورجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة

عوامل تزيد من تساقط الشعر.. رقم 2 و3 الأبرز

داليا مصطفى تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال أنيقة

فيديو

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.. بوتين يحذر والأردن ترفض.. فيديو

بعد رسالة السيسي .. دول طالبت صمود شعب فلسطين على أرضه |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ