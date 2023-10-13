تضامنا مع الفلسطينيين.. توافد المصريين للتبرع بالدم في أسيوط.. فيديو وصور

شهدت حملة التحالف الوطني الأهلي للعمل التنموي إقبالا كبيرا من المواطنين بمحافظة أسيوط للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين .

وقال يسري رمضان، منسق جمعية الأورمان بمحافظة أسيوط، إن الحملة التي أطلقها التحالف الوطني الأهلي للعمل التنموي بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، وجهزت عدد 2 نقطة تمركز للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين ،منها تمركز بميدان أم البطل بشارع الجمهورية، وتمركز أمام ديوان عام المحافظة.

وأضافت دعاء مصطفى، مسئول ميداني بجمعية صناع الحياة بمحافظة أسيوط، أنه يتم أولا أخذ البيانات من المتبرع ،وبعد ذلك الكشف الطبي عليه من أمراض الضغط والأمراض المزمنة ، وأخذ عينة الدم داخل القربة الطبية التي يتم فحصها من تحليل للأمراض خاصة ، فيرس سي والزهري ،ثم أخذ الدم من المتبرع وتجميعه من خلال بنك الدم ووزارة الصحة .

كانت مصر قد دعت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

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