أستاذ علوم سياسية: الهجرة الجماعية في فلسطين لم تحدث قبل تواجد العصابات اليهودية

قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة السويس، إن الهجرة الفلسطينية في بعض الأحيان كانت هجرة بحثًا عن الموارد أو هجرة سياحية فردية على سبيل المثال، إذ أن البعض ذهب إلى أمريكا اللاتينية بشكل فردي، لافتا إلى أن الفلسطينيون لم يهاجروا بشكل جماعي إلا بعد حركة الإبادة الجماعية التي شهدتها الساحة الفلسطينية عقب حرب 1948، وما قامت به العصابات الصهيونية بالتنكيل بأبناء بعض القرى مثل عكا وحيفا.

أستاذ علوم سياسية يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "سلامة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "ETC"، أنه منذ قديم الأزل والفلسطينيون متمسكون بالتواجد في أراضيهم وعدم الخروج منها مهما حدث، إذ أن الفلسطينيون يرغبون في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وتابع جمال سلامة، أن إسرائيل تستولي على أكثر من 70% من مساحة فلسطين التاريخية، والمساحة الحالية لفلسطين تساوي محافظة من محافظات مصر، موضحًا أن بعض الفلسطينيين يعيشون في الوقت الحالي في عدد من المخيمات المختلفة، وذلك من خلال الأمم المتحدة التي تقوم بمد يد العون للأشقاء.

واستكمل، أن المخيمات مسمى لأنها بدأت في شكل خيام ولكنها تحولت لمنازل فيما بعد، ألا أنها منازل ضيقة جدا لا تصلح للعيش الإنساني والآدمي.