جدعنة الصعايدة.. حشود من المنياوية للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين

قدم "صدى البلد" بثا مباشرا لانطلاق حملة التبرع بالدم داخل بالمنيا وملوي الذي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتبرع بالدم لانقاذ حياة الاشقاء من الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم الإسرائيلي .

شهدت الحملة التي أجريت بالتعاون مع مديرية الصحة اقبالا ملحوظا منذ الساعات الأولى لبدء استقبال المتبرعين وخاصة من الشباب والفتيات

ويقول المهندس إبراهيم ممدوح منسق حملة التبرع بالدم بمحافظة المنيا، إن اليوم بدأ منذ الساعة 11 صباحا حتى الخامسة مساءا، وتوجد بالمحافظة نقطتين للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطنيين، امام مبنى محافظة المنيا على كورنيش النيل، والأخرى بمركز ملوى امام مسجد العرفانى

واضاف: نقوم بحث المواطنين للتبرع بالدم من خلال جولات فى الشوارع الرئيسية، ومنذ انطلاق حملة التبرع بالدم للاشقاء الفلسطنيين فى الصباح هناك توافد من المواطنين من مختلف الأعمار لدرجة أن صغار السن ياتون ويعرضون التبرع بالدم، ونسعى للوصول لأكبر عدد من المواطنين للمشاركة فى التبرع بالدم لوصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.



ومن المتوقع أن تشهد نقاط التبرع بالدم سواء فى مدينة المنيا أو ملوى إقبالا متزايدا خلال الساعات القادمة



يشار إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قد أطلق حملة موسعة بالتعاون مع وزارة الصحة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلى على قطاع غزة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.



شاهد لينك البث المباشر لحملة التبرع بالدم بالمنيا



https://fb.watch/nEZRxNM77u/

