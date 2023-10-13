مصرع مدرس وإصابة شخصين في عملية طعن شمال فرنسا

لقي مدرس مصرعه، وأصيب آخران بجروح بالغة؛ إثر اعتداء بالسكين، وقع، اليوم الجمعة، في مدرسة في "أراس"، شمال فرنسا، حسبما أعلنت الشرطة الفرنسية.

وأفاد وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، عبر منصة “إكس”، بأنه تم القبض على منفذ الهجوم.

وقال مصدر في الشرطة: إن المهاجم شيشاني الأصل، ومدرج لدى الأجهزة الأمنية للتطرف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقل تلفزيون "بي.إف.إم" عن مصدر بالشرطة، أن المهاجم يبلغ من العمر حوالي 20 عاما، وربما كان طالبا سابقا بالمدرسة، وأن شقيق المهاجم اعتقل أيضا.

وأضاف المصدر، أن القتيل مدرس لغة فرنسية، بينما أصيب مدرس رياضة بطعنات.

وأعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، فتح تحقيق في قضية قتل على ارتباط بمخطط إرهابي، وتحقيق في محاولة قتل على ارتباط بمخطط إرهابي وتشكيل عصابة إجرامية إرهابية.

وأعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية تعليق أعمالها تضامنا مع الضحايا فيما يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون زيارة موقع الهجوم.