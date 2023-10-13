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رئيس التحرير
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أخبار العالم

تصريح مستفز من الاتحاد الأوروبي: أهالي قطاع غزة يدفعون ثمن أخطاء «حماس»

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن المواطنين في قطاع غزة، هم من يدفعون ثمن أخطاء حركة المقاومة “حماس”.

وأكد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، ضرورة وقف التصعيد بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبذ العنف وضبط النفس بـ قطاع غزة.

وأضاف بوريل: "أكدنا أهمية إمداد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية، أولوياتنا وقف العنف في الأراضي المحتلة وحماية المدنيين، ونندد بكل ما يحدث ضد المدنيين في فلسطين، مؤكدا على أهمية حل الدولتين لإنهاء حلقة العنف".

وشدد على ضرورة السماح بدخول المياه والغذاء إلى قطاع غزة، مفيدا بأنهم سيعملون مع جامعة الدول العربية من أجل تسوية عاجلة.

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